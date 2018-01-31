بالفيديو.. أسرة أردنية تحاول الانتحار من أعلى إحدى البنايات الشاهقة

عمان(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه أب أردني وابناه فوق سطح عمارة شاهقة قرب الدوار السابع، بالعاصمة عمان، وهم يحاولون إلقاء أنفسهم.

وتمكنت الشرطة من إقناع الأب وولديه بالعدول عن محاولة الانتحار، التي تأتي بسبب مطالبتهم بحقوق وظيفية.