بالفيديو.. أسرة أردنية تحاول الانتحار من أعلى إحدى البنايات الشاهقة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه أب أردني وابناه فوق سطح عمارة شاهقة قرب الدوار السابع، بالعاصمة عمان، وهم يحاولون إلقاء أنفسهم.
وتمكنت الشرطة من إقناع الأب وولديه بالعدول عن محاولة الانتحار، التي تأتي بسبب مطالبتهم بحقوق وظيفية.
صالح[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 51 دقيقة
الفقر والبطالة أقوى تحدي يواجه الدول تجاه الشعوب
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2382 ] نشر منذ 39 دقيقة
على أساس أنه لو انتحر الأردن سيمحى من الخارطة
ياخوي محد درى عنك
انتحر وروح جهنم
بلاشي حركات للفت نظر المجتمع
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 13 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله يارب أجعلنا نعلم يقيناً أن إذا ضاقت الأمور من عند البشر فإنها من عندك لاتضيق.