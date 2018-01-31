مسؤول أممي ينشر أدلة جديدة عن تورط إيران في توريد الأسلحة لليمن

فهمي محمد(صدى):

نشر نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلان، اليوم الأربعاء، مجموعة من الصور بمثابة دليل جديدة على استخدام الحوثيين لصواريخ وأسلحة إيرانية في اليمن.

وأكد ” آلان ” عبر حسائبه بموقع ” تويتر ” ، أن الأدلة تضمنت لوحة مفاتي بالفارسية ” لغة إيران ” ، وأختام المصنع من متعاقدي دفاع إيرانيين، موقع الصمام، رزونامة فارسية أيضاً.

وتسائل ” آلان ” ، عن الطريقة والوقت اللذين وصلت فيهم صواريخ إيران إلى اليمن، مضيفاً أنه تم توريد هذه الأسلحة عقب حظر توريد السلاح إلى اليمن، بحسب ما تبين من التاريخ الذي تحمله الصواريخ، 2015.