مسؤول أممي ينشر أدلة جديدة عن تورط إيران في توريد الأسلحة لليمن
نشر نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلان، اليوم الأربعاء، مجموعة من الصور بمثابة دليل جديدة على استخدام الحوثيين لصواريخ وأسلحة إيرانية في اليمن.
وأكد ” آلان ” عبر حسائبه بموقع ” تويتر ” ، أن الأدلة تضمنت لوحة مفاتي بالفارسية ” لغة إيران ” ، وأختام المصنع من متعاقدي دفاع إيرانيين، موقع الصمام، رزونامة فارسية أيضاً.
وتسائل ” آلان ” ، عن الطريقة والوقت اللذين وصلت فيهم صواريخ إيران إلى اليمن، مضيفاً أنه تم توريد هذه الأسلحة عقب حظر توريد السلاح إلى اليمن، بحسب ما تبين من التاريخ الذي تحمله الصواريخ، 2015.
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