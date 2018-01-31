ضعف نتائج ” سابك ” بأقل من التوقعات خلال الربع الرابع من 2017

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة ” فالكم المالية ” ، اليوم الأربعاء، ضعف نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” خلال الربع الرابع من 2017.

وأوضحت الشركة أن ضعف الأداء بأقل من متوسط التوقعات يرجع إلى 3 عوامل رئيسية، تتمثل في ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب انخفاض فروق أسعار البروبان والبيوتان، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الكميات المنتجة والمباعة والتي تأثرت بالتحوط المقرر في المنشآت.

وأشارت الشركة إلى استحواذ ” سابك ” على حصة بنسبة 25% في شركة ” كلاريانت ” ، سوف يجعلها أكبر مساهم بالشركة، حيث تقدر الصفقة بقيمة 9.4 مليار ريال على أساس القيمة السوقية المتداولة.