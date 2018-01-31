السيسي لـ ” المصريين ” : مصر لن تضيع إلا إذا مت أولا

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الإنجازات التي تحققت بالبلاد حتى الآن، ما كانت لتحقق إلا بالأمن والاستقرار وثبات الشعب المصري.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح حقل ظهر، أن الحقل 60% من طاقة الكهرباء التي تنتج في مصر، مستنكراً الذين ينتقدون انقطاع الكهرباء.

وأقسم الرئيس السيسي، على أن مصر لن تضيع إلا إذا مات أولاً، قائلاً:” اللي عايز يلعب في مصر ويضيعيها لازم يخلص مني الأول، ولن أسمح.. وأنا أروح بس الـ100 مليون يعيشوا “.