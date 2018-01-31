4 نصائح تساعدك في علاج ” البلغم المزمن “

متابعات(صدى):

ينتج الجسم المخاط أو ” البلغم ” بطريقة طبيعية لتليين وحماية الجهاز التنفسي، فبعض حالات الكحة والعدوى، أو المرض قد تسبب البلغم المفرط، وعادة تكون في الجهاز التنفسي السفلي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن ” البلغم ” قد يسبب إزعاجًا للبعض، لذلك يمكن الحد من إنتاج البلغم، عن طريق استخدام بعض السوائل الطبيعية المتوافرة لديك في المنزل.

يُعد الشاي بالنعناع ، أحد أهم المشروبات التي تساعد على تخفيف وتفتيت البلغم، خاصة إذا كان البلغم مفرطًا وناتجًا عن فيروس نزلات البرد، كذلك ضرورة الإكثار من شرب السوائل كـ ” الشوربة – الماء ” ، مع تجنب المشروبات السكرية والتي يمكن أن تسبب حفاف الحلق.

ويجب أيضًا الابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من إنتاج المخاط، كالحليب والجبن والآيس كريم، والسكر والمواد الحافظة، وزيادة استهلاك الأطعمة التي تحد من إنتاج المخاط أو البلغم، بما في ذلك الثوم والخردل والليمون والزيوت المضادة للالتهابات، والتي قد تكون فعالة لمرضى الحساسية، والأشخاص الذين يعانون من التهاب الجهاز التنفسي.