بالصور.. قائمة جديدة تكشف عن أجمل 10 مطارات في العالم

عواصم عالمية(صدى):

تم الكشف عن قائمة جديدة تمكنت من تصنيف المطارات في العالم من حيث الجمال والفن المعماري بها، وتربع عليها على قائمة المطارات العشرة الأجمل في العالم مطاران عربيان هما مطار دبي الدولي ومطار المنارة بمدينة مراكش المغربية.

وكشفت مصادر عن أن هذا التصنيف يتعلق فقط بالجمال المعماري للمطار وليس بموقعه الجغرافي أو حجمه أو أعداد مستخدميه.

وتتمثل المطارات العشرة الأجمل على مستوى العالم فيما يلي:

1- مطار مدريد في إسبانيا، ويُعتبر الأجمل من الناحية المعمارية في العالم حالياً، حيث استقبل أول رحلة تجارية له في عام ،1933 إلا أن المبنى الجديد لهذا المطار افتتح في عام 2006.



2- مطار فانكوفر الدولي في كندا، ويضم عدداً من معارض الأسماك ” أكواريوم ” اللافتة للنظر والممتعة للأطفال والكبار.



3- مطار تشانجي الدولي في سنغافورة، وهذا المطار يتمثل جماله في احتوائه على العديد من الحدائق بالإضافة إلى مسرح وبركة سباحة.



4- مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا، وبه عشر صالات فاخرة، ومركز للمساج والتدليك، حيث يتيح للمسافرين عبره الاسترخاء والاستمتاع قبل الرحلة.



5-مطار ميونخ في ألمانيا، وبه مساحة مخصصة للفعاليات، و يستضيف فعاليات لركوب الدراجات والتزلج على المياه كل عام.



6- مطار حيدر أليف الدولي في أذربيجان، واستقبل هذا المطار أكثر من 4 ملايين مسافر خلال العام 2006.



7- مطار شينزون باوون الدولي في الصين، وبه أحد المباني الذي يمثل تحفة معمارية نادرة تقارب في الشكل ” خلية النحل “.



8- مطار هونج كونج الدولي، وبه ملعباً للجولف ومسرحاً عالي المواصفات.



9- مطار دبي الدولي في دولة الامارات، وفي عام 2016 كان الأكثر إشغالاً على مستوى العالم حيث استقبل أكثر من 83.6 مليون مسافر من مختلف أنحاء العالم.



10- مطار المنارة في مدينة مراكش المغربية، وفيه عدد من المزايا المعمارية التي لا يوجد مثلها في العالم كالزخارف والنقوش المرصعة بالزجاج في مبنى المطار.