اعتداء على رجل مرور بحائل.. والقبض على أحد الجناة

علي العنزي(صدى):

أكد الرائد سامي بن فهيد الشمري، المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، أن أحد رجال المرور تعرَّض إلى الاعتداء مساء أمس الثلاثاء، أثناء أداء مهامه.

وأضاف أنه أثناء استيقاف إحدى دوريات مرور المنطقة، لمركبة مخالفة كان يستقلها ثلاثة أشخاص، ضرب قائد المركبة أحد رجال المرور بآلة حادة، وفروا ثلاثتهم هاربين.

وأشار ” الشمري ” ، إلى أنه تم نقل رجل المرور للمستشفى؛ لتلقي العلاج وهو بحالة جيدة الآن.

ولفت إلى أنه تم القبض على أحد الجناة، وإيقافه وضبط مركبة الجناة، مؤكداً انه جاري البحث عن بقية الجناة.