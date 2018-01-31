أمير الشرقية يطلع على برامج جمعية أيتام الجبيل

نايف السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية أيتام الجبيل فهد بن عبدالرحمن المسحل وعددا من أعضاء الجمعية ، واطلع سموه خلال اللقاء على استراتيجية الجمعية وأهدافها وخططها وبرامجها لخدمة الأيتام.

وأعرب المسحل باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته واهتمامه بفعاليات وبرامج الجمعية التي تستهدف ما يقارب خمسمائة (٥٠٠) يتيم ويتيمة في محافظة الجبيل ، مؤكدا أن توجيهات سموه ستكون نبراسا لجميع العاملين لخدمة فئة الأيتام.