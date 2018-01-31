بسبب إهمال النظام.. ارتفاع نسبة وفيات المتضررين من ” زلزال كرمانشاه ” بإيران

طهران(صدى):

أعلنت مصادر إيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع نسبة وفيات المتضررين من الزلزال الذي ضرب مدينة كرمانشاه في نوفمبر الماضي؛ بسبب شدة البرودة وتجاهل النظام الإيراني لمساعدتهم.

وتتعرض مدينة كرمانشاه التي تبعد عن العاصمة الإيرانية طهران حوالي 525 كم باتجاه الغرب، للعديد من الزلازل، وكان آخرهم ” زلزال الحدود العراقية الإيرانية ” العنيف في مساء الأحد 12 نوفمبر 2017 بقوة تخطت الـ7 درجات.

وتجاوزت ضحايا هذا الزلزال العنيف 400 قتيل و7400 مصاب في إيران والعراق بعد حدوثه بيومين فقط.