نايف السالم(صدى):

تنطلق، غدًا الخميس، رحلة عمل تجريبية لأكثر من 80 سيدة أعمال عبر قطار الحرمين السريع من محطة المدينة المنورة إلى محطة مدينة رابغ، بتنظيم الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة.

وقام مركز سيدات الأعمال بالغرفة بإعداد برنامج وأهداف الزيارة التي تشمل زيارة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية،وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال وهيئة المدن الاقتصادية وشركة إعمار الاقتصادية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وميناء الملك عبدالله.