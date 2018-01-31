هيئة الرياضة بالباحة تنظم غدا سباق ماراثون الحسام بمشاركة 270 متسابقا

نواف السالم(صدى):

تنظم الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الباحة بالتعاون مع محافظة المخواه ونادي مدرسة الحي بالعزيزية بالمحافظة، غداً ماراثون الحسام ، بمشاركة 270 متسابقاً من دخل المنطقة وخارجها .

وأوضح رئيس اللجنة الرياضية بالمهرجان الشتوي بالقطاع التهامي صالح بن حسن الغامدي ، أن مسافة السباق تبلغ 8 كيلومترات ، حيث ستكون بداية الانطلاق بعد صلاة العصر من قصر السياري وصولاً إلى نادي الحي بالعزيزية، مشيراً إلى أنه تم رصد العديد من الجوائز المادية والعينية للفائزين بالمراكز العشرة الأولى .

وبين أن السباق يقام بمشاركة عدة جهات حكومية بمحافظة المخواة منها إدارات التعليم والشرطة والمرور ، ومستشفى المخواة العام ، والهلال الأحمر ، مفيداً أن هذه الفعالية تقام ضمن برامج المهرجان الشتوي بالمخواة لهذا العام.

وأضاف أنه تم الانتهاء من جميع الاستعداد لانطلاق السابق ، حيث تم تحديد مواقع الحكام البالغ عددهم 20 حكماً ، فيما تم استقبال رغبات المتسابقين للمشاركة في السباق قبل شهر من موعد السباق ، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على دعمه واهتمامه بإقامة الماراثون الذي يعد الأول على مستوى المحافظات في القطاع التهامي.