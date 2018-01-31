أول وثيقة لـ ” الأونورا ” تبين دعم المملكة لها منذ اللحظة الأولى

عادل الحربي(صدى):

بيَّنت أول وثيقة صادرة عن منظمة الأونروا عام 1969م، مباشرة المملكة تقديم الدعم لها من بدء عملياتها عام 1950م، بدعم تجاوز الـ3 ملايين دولار.

وأظهرت الوثيقة التي نشرها الباحث اليمني، الدكتور باسل باوزير، أن المملكة تعتبر ثالث أكبر المانحين للوكالة بمبلغ تجاوز الـ 150 مليون دولار، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الأونروا تعاني من نقص شديد في الإمكانيات الفترة الحالية، خاصة بعد منع الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات التي كانت تقدمها لها سابقاً.