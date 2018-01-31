اعتماد تشكيل اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بمحافظة القرى

إبراهيم الزهراني(صدى):

اعتمد محافظ القرى رئيس لجنة إصلاح ذات البَيْن بمحافظة القرى خالد بن عبدالله العبيلان، تشكيل عدد من اللجان الفرعية تنبثق من اللجنة الرئيسية بالمحافظة ، وإضافة عدد من الأعضاء والعضوات الجدد باللجنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بمقر جمعية البر الخيرية بالأطاولة أمس ، برئاسة محافظ القرى , حيث نوه المحافظ بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة لخدمة الأهاليها ومراكزها الإدارية في بيده, ونخال, وبني عدوان, ومعشوقة, وتربه الخيالة ، مشيراً إلى أنه روعي في اختيار أعضاء اللجان للقيام بالدور المهم في تعزيز دور اللجنة، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في السعي إلى الإصلاح وحل القضايا بالمجتمع.

وأوضح الأمين العام للجنة سعيد البكري، أن اللجان الفرعية التي تم اعتمادها وتشكيلها وكذلك إضافة عدد من الأعضاء والعضوات للجنة، جاء بناءً على توسع أعمال ومهام لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة, ووجود العديد من القضايا التي تعكف على حلها ، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على مشاركة العنصر النسائي, وذلك للحاجة الملحة لهنّ للقيام بالدور الإيجابي في المشاركة في حل قضايا المجتمع .

وبين أن اللجنة أسمهت في حل العديد من القضايا التي وردتها سواءً من أصحاب القضايا أنفسهم أو القضايا المحالة من قبل الجهات المعنية الأخرى.