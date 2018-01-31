الشرطة الفرنسية تعتقل 4 مشتبه بهم في قضية الاعتداء على شارل إيبدو

باريس(صدى):

اعتقلت الشرطة الفرنسية، أربعة أشخاص مشتبه أنهم وفروا الأسلحة التي تم استخدامها في الاعتداءات على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة، في يناير 2015م، وذلك يوم الإثنين الماضي.

وأوضحت مصادر قضائية فرنسية، أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين الـ30 إلى 36 عاماً، مشيراً إلى أنهم وضعوا في الحبس الاحتياطي، حتى يتم تحديد دور كل منهم في توفير الأسلحة.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم اعتقال ثلاثة منهم في منطقة أردين، شمال شرق فرنسا، والرابع معتقلاً بالفعل على ذمة قضية حق عام.