” الجمارك ” تعلن مراحل التدقيق الميداني وكيفية الانتهاء منه في أسرع وقت

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الجمارك، اليوم الأربعاء، عن مراحل التدقيق بعد الفسح، وكيفية الانتهاء من التدقيق في أسرع وقت ممكن، دون التعطيل.

وأوضحت الجمارك على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن التدقيق بعد الفسح هو فحس منظم للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيرها من الأصول كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال.

وأضافت أن التدقيق ينقسم إلى نوعين ” مكتبي وميداني “، حيث يهدف إلى رفع مستوى الامتثال لدى عملاء الجمارك.

كما أشارت إلى أنه يتم إجراء التدقيق الميداني على 6 مراحل، تبدأ بتقرير الفحص، ثم التدقيق، يليه الاجتماع مع الأطراف ذات العلاقة، ثم استلام المستندات، ووصول الفريق لمقر العميل، ليختتم بالتجهيز للزيارة وتحديد تاريخها ومكانها وأسماء المدققين والمستندات المطلوبة.

ولفتت إلى إمكانية الانتهاء من التدقيق في أسرع وقت في حالو وجود أوراق تجارية سليمة، وتوفير مكان مناسب للتدقيق، واستقبال الفريق، والتواصل الفعال بين العميل والمدققين، بالإضافة إلى تجهيز المستندات المطلوبة.

كما دعت الجمارك المستوردين والمصدرين لحضور ورش العمل التعريفية بمبادرة ” التدقيق بعد الفسح “، المقامة بالغرف التجارية في كلًا من جدة والدمام.