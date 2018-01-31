المدينة تستعد لاستقبال 200 شخصية إسلامية من ضيوف الملك سلمان

سعيد العجل(صدى):

تستعد المدينة المنورة لاستقبال 200 شخصية إسلامية بارزة يمثلون سبع دول من قارة أوروبا وآسيا، وذلك ضمن الدفعة الحادية عشر من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة.

ويقضي ضيوف خادم الحرمين الشريفين في رحاب المدينة المنورة خمسة أيام للتمتع في البرنامج المخصص لهم من الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين والذي يشمل أنشطة وفعاليات وزيارات لأهم الأماكن في المدينة المنورة، قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة لاستكمال البرنامج المخصص لهم.

وجهز العاملين في الأمانة العامة للبرنامج في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبالهم في الفندق الفاخر المجاور للمسجد النبوي الشريف والتمتع بالبرنامج المخصص لهم، وذلك بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين أمر بإطلاق برنامج العمرة والزيارة، ودشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في شعبان 1436، بتنفيذ وإشراف الوزارة ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.