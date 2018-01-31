احتجاجات ضد توسعة منطقة تزلج في بلغاريا

صوفيا(صدى):

نظم آلاف المدافعين عن البيئة احتجاجات متكررة في صوفيا ومدن أخرى بلغارية ضد قرار الحكومة السماح بالبناء في ساحة بيرين الوطنية التي تبلغ مساحتها 400 متر مربع وتقع في جنوب غرب البلاد.

وقال المحتجون إن قرار الحكومة ينتهك عددًا من القوانين المتعلقة بحماية الطبيعة وسيؤدي إلى تدمير أشجار صنوبر عمرها مئات السنين مما يهدد الحياة البرية في الساحة وهي أحد أفضل الموائل المحمية في أوروبا للثدييات الكبيرة مثل الدببة والذئاب.

بينما كثف الصندوق العالمي للحياة البرية ضغوطه على بلغاريا للعدول عن القرار، قائلًا إنه يتعين حماية هذا الموقع المسجل ضمن التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” يونسكو ” .