” الصحة ” تنشر نصائح للمصابين بـ ” السكري “

نايف السالم(صدى):

يعاني بعض الأشخاص، من الإصابة بمرض ” السكري ” ، مما يتسبب في إرهاقهم وعدم قدرتهم على ممارسة حياتهم بالشكل الطبيعي، وفي هذا السياق، نشرت وزارة الصحة أمس، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، بعض النصائح للمصابين بـ ” السكري ” تساعدهم على التحكم به.

يمكنك البدء بمراقبة مستوى ضغط الدم، وضرورة تغيير أماكن الحقن بصفة دورية، بالإضافة لمراقبة مستوى الدهون والكولسترول في الدم، والتحكم بمستوى الجلكوز في الدم، كذلك ضرورة المحافظة على وزن صحي، وتجنب التدخين.

ويجب ممارسة النشاط البدني بشكل يومي، كذلك العناية بالقدمين، وضرورة تناول كمية ثابتة من الطعام كل يوم، وإجراء فحوصات دورية للكشف عن اعتلال شبكية العين، بالإضافة لحمل بطاقة تعريف تدل على أن الشخص مصاب بـ ” السكري ” .