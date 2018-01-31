بالصور.. ظهور ” شيفروليه ماليبو 2019 ” أثناء الاختبارات بالشكل الجديد

واشنطن(صدى):

ظهرت شيفروليه ماليبو 2019 مجدداً في صور تجسسية، وذلك أثناء إجراء مهندسو جنرال موتورز اختباراتها النهائية.

السيدان المحدثة تمويهاتها لا تزال كثيفة إلا أنها قلّت عن السابق، ويمكننا رؤية أنها ستحظى بواجهة أمامية جديدة تتضمن إضاءة LED لمصابيح أمامية نحيلة وشبك أمامي جديد، وفي خلفها هنالك مصابيح خلفية محسّنة ومصد جديد وعادم أنحف من السابق.

تفاصيل ماليبو المحدثة مجهولة حالياً، ولكن في داخلها ستكون هنالك مواد أكثر رقيا مع تحديث طفيف لنظام المعلومات والترفيه مع زيادة الأنظمة المساعدة للسائق.

لا نعرف شيئاً عن مولدات الطاقة ولكن نتوقع أن تأتي الخيارات نفسها المتاحة حالياً مع تحسينات طفيفة وتتضمن محرك تيربو 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 160 حصان و250 نيوتن.متر من عزم الدوران وتيربو 2 لتر 4 سلندر قوة 250 حصان و353 نيوتن.متر من عزم الدوران وكذلك هايبرد 1.8 لتر 4 سلندر.

هذا ومتوقع إزالة الستار رسمياً عن شيفروليه ماليبو 2019 المحدثة في أحد المعارض الأمريكية خلال 2018، ربما في أبريل بمعرض نيويورك للسيارات، على أن يتم إطلاقها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في يناير المقبل.