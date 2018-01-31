” لاين ” تعتزم إطلاق بورصة لتداول العملات الرقمية عبر الجوال

طوكيو(صدى):

تطلق الشركة المشغلة لمنصة الرسائل ” لاين ” ، بورصة تسمح لأكثر من 170 مليون مستخدم لديها بتداول العملات الرقمية عبر جوالاتهم.

وأكدت ” لاين ” التي تعد إحدى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في آسيا، اليوم الأربعاء، أنها تنوي البدء في تقديم خدمات مالية أخرى، تشمل التأمين ومنح القروض الشخصية.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب للحصول على التراخيص اللازمة من السلطات التنظيمية اليابانية، وذلك في الوقت الذي تنتهج فيه شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل ” فيسبوك ” إجراءات أكثر حذرًا في التعامل بالعملات الرقمية.