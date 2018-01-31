بالفيديو.. ” مزاح ” ينتهي بمشاجرة وإصابات خطيرة

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر بيه مجموعة من الأصدقاء داخل غرفة صغيرة، أدى المزاح بينهم إلى مشاجرة عنيفة، انتهت بإصابات خطيرة، حيث أدى المزاح لسقوط أحدهم من شرفة المنزل بعد أن دفعه صديقه بقوة.

حيث تناول الفيديو الذي تم نشره على ” تويتر ” ، مزاح بين ثلاثة أشخاص، تطور إلى مشاجرة عنيفة بين اثنين منهما، ثم انهالا على بعضهما بالضرب المبرح واللكمات والصفعات، لينتهي الفيديو بنهاية مأساوية، وذلك بسقوط أحدهم من الشرفة.