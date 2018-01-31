بالصور.. لتدفئة قطة.. إحراق 10 آلاف كتاب ثمين بعمان

مسقط(صدى):

تسببت قطة، أمس الثلاثاء، في إحراق أكثر من 10 ألاف كتاب قيمين، ويعودون إلى 200 عام، في عمان.

وأوضح هشام المعايطة صاحب خزانة الجاحظ التي تعد من أقدم المكتبات بعمان، أنه أشعل المدفأة؛ لكي تشعر قطة عثر عليها بالدفء إلا أنه انقلب الوضع في دقائق عندما تسبب مدفأة الغاز في التهام المكتبة.

وكشف المعايطة أنه عثر على هذا القط في الشارع، فقام بتبنيه، وتقديم الطعام له، وشعر أنه يحتاج للتدفئة، مما جعلة يشعل المدفأة له، موضحًا أن القطة كانت الناجي الوحيد من هذا الحريق.