جماهير رين تغضب من نيمار

طلال الغامدي(صدى):

غضبت جماهير نادي رين الفرنسي من اللاعب البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بسبب تصرفه غير اللائق مع أحد لاعبي رين خلال لقائهم في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية مساء أمس الثلاثاء.

وسقط أحد لاعبي رين في الملعب، فمد نيمار يده لمساعدة اللاعب على النهوض؛ لكنه سحبها في موقف اعتبرته الجماهير سخرية واستهزاء بالمنافس، وعدم تقدير للحالة التي كان فيها اللاعب.

واستطاع باريس سان جيرمان أن يفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهو اللقاء الذي جلس فيه الهداف التاريخي للفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني على مقاعد البدلاء.