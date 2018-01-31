الجيش اليمني يعلن شمال وشرق تعز مناطق العسكرية.. ويحذر من الاقتراب

فهمي محمد(صدى):

حذرت قيادة اللواء 22 ميكا في مدينة تعز، اليوم الأربعاء، سكان المدينة من الاقتراب من المناطق العسكرية في عدة أماكن شمال وشرق المدينة، في ظل مواصلة المعارك لتحرير المحافظة من الحوثيين.

ووفرت القيادة فرصة أخيرة للمقاتلين في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية من أبناء تعز المغرر بهم، داعيه إياهم إلى تسليم أنفسهم.

وكان الجيش اليمني أعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة تعز من مليشيات الحوثي الإرهابية بالتنسيق مع التحالف العربي، حثي تم تخرير الصرمين وأبعر والعدنة ولوزم واللصب والكريفات، بالإضافة إلى أجزاء من تبة الجعشاء وعدد من المواقع في الجبهة الشمالية.