إطلاق خدمة الدفع عبر الهواتف الذكية قريبا

علي القحطاني (صدى):

أوضحت مصادر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” تنوي تدشين خدمة الدفع عبر الهواتف الذكية قريبًا، وذلك بعد اعتماد معايير الأمان والمواصفات التقنية العالية للخدمة، داخل أو خارج المملكة.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أن المرحلة الأولى للخدمة، سيتم الإعلان عنها بعد الاتفاق مع أصحاب الشأن، من البنوك ونظم المدفوعات العالمية ” فيزا – ماستر كارد ” ، بالإضافة لشركات الهواتف الذكية العالمية.

كما أشارت إلى أن ” ساما ” تعمل مع البنوك المحلية بالتعاون، مع بوابات الدفع الالكتروني المحلية والدولية، على توفير خدمة الشراء على الانترنت.

يُذكر أن هذه الخدمة ستنطلق بشكل تجريبي في مارس المقبل، وستفعل بجميع المتاجر المحلية، خلال الربع الثاني، كخدمة إضافية للعملاء وليست بداية للبطاقات الائتمانية.