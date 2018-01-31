سرقة خزينة مدرسة ” الرمضة ” جنوب المدينة

نايف السالم(صدى):

تمت سرقة خزينة مدرسة ” الرمضة ” الكائنة بمحافظة وادي الفرع، جنوبي المدينة المنوّرة، والتي كانت تحتوي على مبالغ مالية خاصة بمقصف المدرسة، وتم رفع البصمات والتحقيق في هذه السرقة من قبِل الجهات المختصة.

حيث أصدر ناصر العبدالكريم، مدير تعليم منطقة المدينة المنورة، قراراً إدارياً بإخلاء المدرسة ونقلها إلى قرية الفقير بالفترة المسائية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ 29 / 03 / 1439 هـ، فيما ظلَ الطلاب والمعلمين بالمدرسة ولم يتم نقلهم، وذلك دون توضيح من قِبل التعليم أو الجهات الأخرى.

يذكر أن هذه الحادثة وقعت بعد مطالبة مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة، بإخلاء المدرسة منذ أسابيع، نظراً لكونها تشكل خطراً على الطلاب.