بالفيديو.. أب وأبنائه يهددون بالانتحار بالأردن

عمان(صدى):

صعد أب واثنان من أبنائه، إلى سحط إحدى البنايات بالقرب من الطابق السابع، مهددين بالانتحار، وذلك اليوم الأربعاء، في دولة الأردن.

وتجمهر عدد كبير من المواطنين، والأجهزة الأمنية في محاولة إلى منعهم من الإقدام على الانتحار.

وكشفت مصادر أمنية، أن الأب وأبنائيه، يطالبون بالحصول على الوظيفة، بعدما ضاقت بهم الحياة.