بالفيديو.. أب وأبنائه يهددون بالانتحار بالأردن
صعد أب واثنان من أبنائه، إلى سحط إحدى البنايات بالقرب من الطابق السابع، مهددين بالانتحار، وذلك اليوم الأربعاء، في دولة الأردن.
وتجمهر عدد كبير من المواطنين، والأجهزة الأمنية في محاولة إلى منعهم من الإقدام على الانتحار.
وكشفت مصادر أمنية، أن الأب وأبنائيه، يطالبون بالحصول على الوظيفة، بعدما ضاقت بهم الحياة.
#تحديثI الأمن ينجح في إقناع رجل واثنين من ابنائه مطالبين بوظائف بالعدول عن الانتحار من أعلى مبنى بالقرب من الدوار السابع.محاولة انتحار بالقرب من الدوار السابعأب يهدد بالانتحار مع ولديه للمطالبة بحقوقه الوظيفية#أخبار_حياة
Posted by Hayat FM حياة اف ام on Wednesday, January 31, 2018
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