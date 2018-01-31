لجنة ” كيف نكون قدوة ” تجتمع لمناقشة آليات تفعيلا لمبادرة

عادل الحربي(صدى):

اجتمعت لجنة كيف نكون قدوة، اليوم الأربعاء، بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين؛ لمناقشة دور الرئاسة في تفعيل مشروع ” كيف نكون قدوة؟ ” لدى منسوبيها تحت شعار ” خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا “.

وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات ذات الاختصاص، إضافة إلى آلية إعداد البرامج والفعاليات والتركيز على الجانب التقني والإعلامي والجانب الخدمي والجانب الصحي والبيئي.

وقال بيان للرئاسة، إن الاجتماع يأتي رغبةً منها بالمشاركة الفعالة لمشروع ” كيف نكون قدوة ” ، الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

وترأس الاجتماع، مدير العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ راجح بن عطية الحارثي، وبحضور مدير إدارة خدمات المستفيدين، ومدير المركز الإعلامي وسعادة مدير معرض عمارة الحرمين، ومدير إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، مدير إدارة المطبوعات، أعضاء الجانب التقني والإعلامي والجانب الخدمي والجانب الصحي والبيئي.