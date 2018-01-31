بالصور.. ” التجارة ” تقف على أكثر من 250 منفذ بيع

حمود العنزي(صدى):

قامت فرق الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار بالوقوف على أكثر من 250 منفذ بيع خلال جولاتها الرقابية المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز للابل، وشملت الجولات محطات الوقود ومنافذ البيع الموجودة في الطرق المؤدية الى قرية المهرجان، وكذلك منافذ البيع داخل القرية.

وضبطت الفرق الرقابية خلال جولاتها عدداً من المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية (شواحن هواتف، كريمات، وتوصيلات كهربائية)، وقامت باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما ضبطت الفرق الرقابية مخالفات عدم وجود سجل تجاري وعدم وضع بطاقة السعر على السلع، تم على اثرها ايقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

وتأتي مشاركة وزارة التجارة والاستثمار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلاقاً من حرصها على التحقق من توافر مخزون كاف من السلع التموينية والوقود يفي بمتطلبات زوار المهرجان، بالإضافة التأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك.