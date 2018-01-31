ارتفاع أسهم 11 شركة في البورصة

عادل الحربي(صدى):

شهدت تعاملات البورصة السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تسجيل أسهم 11 شركة أعلى سعر في 52 أسبوعًا.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار كل من الشركات التالية كالتالي: ” كيان السعودية 13.02 ريال، كيمانول 10.50 ريال، بنك الجزيرة 14.70 ريال، مصرف الإنماء 20.86 ريال، الأهلي التجاري 59.70 ريال، ومعادن 57.10 ريال “.

كما ارتفعت أسهم شركة ولاء التأمين إلى 36.25 ريال، والاستثمار 16.84 ريال، وأسمنت الجوف 10.56 ريال، وبنك البلاد 23.30 ريال، ومصرف الراجحي ارتفع إلى 76.00 ريال.

ويعد السعر المذكور الأعلى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.