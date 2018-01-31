” العدل ” تطلق معرض الثقافة العدلية بـ4 منصات

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة العدل، معرض الثقافة العدلية؛ لتثقيف وتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، و التعريف بأنظمة وإجراءات وخدمات المنظومة العدلية.

وأوضحت الوزارة أن هناك أربع منصات لهذا المعرض، وهي: منصة المعرفة والتي تعمل على تقديم استشارات في قضايا الأحوال الشخصية، وكذلك منصة الأنظمة، وتعمل على تبسيط مجموعة من الأنظمة الهامة.

كما تتضمن المنصات، الخدمات والتي تعني بالتعريف بالخدمات الإلكترونية للوزارة، وأخيراً منصة الصلح، والتي تقدم الصلح وفوائده.

يأتي المعرض ضمن مبادر ” إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية “، بوصفها إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.