أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفرنسي

خالد الظفيري(صدى):

تلقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتضمن دعوة سموه لحضور مؤتمر الأرز لدعم لبنان المقرر عقده في فرنسا في مطلع أبريل المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله تسلم الرسالة اليوم خلال لقائه مع مبعوث الرئيس الفرنسي بيار دوكان الذي يزور الكويت حاليًا .

وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.