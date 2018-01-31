المملكة تشارك بمنافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

تركية البدر (صدى):

تترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وكيل الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، رئيسة اتحاد الرياضة المجتمعية، الوفد الرياضي المشارك بفعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تحتضنها إمارة الشارقة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في الفترة من 2-12 فبراير المقبل.

وتُعزز مشاركة الأميرة ريما آل سعود، في الحدث الرياضي، دور المملكة في الارتقاء بالرياضة ونشرها وزيادة الوعي لممارستها السعودية بشكل خاص، والعربية بشكل عام.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود: ” لطالما لعبت المرأة السعودية دوراً محورياً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث كانت حاضرة دوماً كمحرّك للطاقات، ورافد معنوي في جميع المجالات. ومعتبرة أن إمارة الشارقة باتت حاضنة خليجية وعربية رائدة، ومتميزة للعديد من الاحداث التي تقام سنوياً.

وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، قدّ عُيّنت رئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وهو الاتحاد الذي يسعى لتنظيم فعاليات ومشاركات مجتمعية مشوقه وجاذبة للمجتمع.