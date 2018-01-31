الدولار يتراجع في ظل ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

واشنطن(صدى):

شهدت أسعار الدولار، اليوم الأربعاء، تراجعًا مقابل العملات الرئيسية، في ظل ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي سيعقد آخر اجتماعاته اليوم بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 88.96 بنسبة 0.27%، حيث أظهر ردود فعل محدودة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمرير تشريع يضمن إنفاق 1.5 تريليون دولار على الأقل على البنية التحتية.

كما ارتفع اليورو عند 1.2434 دولار بنسبة 0.26%، وصعد الاسترليني 0.13% إلى 1.4166 أمام الدولار، كما انخفض بنسبة 0.5% إلى 6.2923 أمام العملة الصينية.