50 ألف مريض ومراجع أستفادوا من الملف الطبي الإلكتروني بمستشفى ” الملك سلمان “

سعيد العجل(صدى):

أعلنت صحة الرياض عن إستفادة 50 ألف مريض ومراجع من خدمات التحول الالكتروني بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض وذلك خلال الشهر الماضي عبر إستخدام الملف الطبي الالكتروني.

وأوضحت بأن تطبيق الملف الالكتروني جاء بعد ثمانية أشهر من العمل المتواصل من قبل فنيي قسم السجلات الطبية وقسم الصحة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن التحول يسهم بإذن الله في سهولة الرجوع لملف المريض عند الحاجة إليه؛ مما يؤدي إلى سرعة الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى ضمان عدم فتح أكثر من ملف للمريض الواحد.

وأبانت ” صحة الرياض ” بأن التحول الالكتروني يشمل كل من أقسام الاشعة والصيدلية والمختبرات، من خلال إستقبال الطلبات وكتابة التقارير وصرف الأدوية وطلبات التحاليل وإدخال النتائج المخبرية داخل النظام .

وأضافت أنه تم تحويل أقسام التقارير الطبية ( التقارير المفصلة – الإجازات المرضية) وملخصات خروج المرضى المنومين وإرسال طلبات التقارير وكتابتها ومتابعتها من التعامل الورقي القديم إلى نظام الكتروني داخل النظام بنسبة 100%، كما يجري حالياً العمل على تجهيز برنامج قياس مؤشرات الأداء، بهدف التفاعل اللحظي مع إحتياجات المريض وإظهار التقارير بطريقة الكترونيه وتفاعلية .

الجدير بالذكر أن (الصحة) أطلقت على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد إنتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، حيث تشتمل هذه القائمة على أسماء المستشفيات التابعة لها موضحًا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الإنتظار لكل تخصص.

كما تحوي القائمة خمسة مستويات لعدد أيام إنتظار تبدأ من يوم واحد إلى 180 يوم.

وتهدف (الصحة) من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع كافة المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للإرتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تحقق رضا المواطنين وتلبي إحتياجاتهم الصحية.