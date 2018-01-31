خادم الحرمين يرعى ختام فعاليات ثاني مواسم مهرجان الإبل

رشاد اسكندراني(صدى):

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” الخميس ” الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالقرية السعودية للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء. وأكّد المتحدث الرسميّ باسم المهرجان سلطان البقمي أنَّ تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يُعد تتويجًا للجهود المبذولة في تنظيم الفعالية الأبرز عالميًّا في العناية بالإبل وتأصيل مكانتها تراثيًّا، مبينًا أنَّ المهرجان في نسخته الثانية حقق حضورًا مضاعفًا عن العام الماضي، حيث شهد حضور (20) ألف زائر يوميًّا، علاوة على تقديم أكبر سباق للهجن، وعرض المزايين.

وأوضح ” البقمي ” أنَّ القرية السعودية للإبل ستشهد صباح الخميس برنامجًا احتفاليًّا حافلًا يبدأ من الحادية عشرة صباحًا بأربعة أشواط من سباق الهجن، وهي أشواط زمول عامة، وزمول مفتوح، وحيل عامة، وحيل مفتوح، كما سيقدم منقيات المركز الأول لفئة الخمسين وفئة المائة عرضًا لمزايين الإبل، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان ” الإبل عالمنا ” والعرضة السعودية. ولفت إلى أنَّ البرنامج الاحتفالي يحفل بتسليم جوائز المركز الأول للفائزين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل وتسليم جوائز المركز الأول للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن للأشواط الختامية.

ودعا ” البقمي ” كل المهتمين بالتراث إلى الحضور للمهرجان حيث تُشرع الأبواب لهم من التاسعة صباحًا على أنَّ تغلق الأبواب عند اكتمال شغل المقاعد، مشيرًا إلى أنَّ دخول الجمهور للمدرجات خُصِّصتْ له بوابتان رقم 2 ورقم 3 حيث هُيِّئت لهم المواقف العامة كما خُصِّصتْ لهم حافلات تقلُّهم إلى المدرجات مباشرة، وفق تنظيم متكامل .