” تماس كهربائي ” في المتوسطة 13 في ” عرعر “

نايف السالم(صدى):

صدر بياناً عن ” الإدارة العامة للتربية و التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ” صباح اليوم الأربعاء، بشأن حدوث تماس كهربائي بسيط في المتوسطة 13 في ” عرعر ” .

و أوضحت في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن التماس الكهربائي قد تم حدوثه في أحد الأفياش في المتوسطة 13 بعرعر، وتمت السيطرة عليه من قِبل المعلمات وقائدة المدرسة دون تعطيل اليوم الدراسي.

كما ذكرت ” تعليم الحدود الشمالية ” ، أنه قد تم استدعاء الدفاع المدنى من قِبل ولي أمر إحدى المعلمات، مشيرة إلى قيام الفرق بمباشرة الموقع والاطمئنان على الوضع، فيما تم صرف الطالبات بناءً على رغبة أولياء أمورهم.