بالصور.. أمير الرياض يستقبل مسؤولي الجوازات

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس بقصر سموه , أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وضباط الجوزات يتقدمهم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى .

ورحب سموه بالحضور في مستهل كلمته التي نوه فيها بجهود رجال الجوزات في المواسم كالحج والعمرة , بالإضافة إلى رصدهم للمخالفين والقيام بالحملات الأمنية والقبض والترحيل .

وقال سموه ” فرصة طيبة نلتقي برجال الجوازات الذين يعتبرون صمام أمان لهذا الوطن من أي دخلاء عليه من أي منفذ ومن أي موقع ومن أي مكان ، فأنتم إن شاء الله لهم بالمرصاد وتحقون الحق وتبطلون الباطل وتظهرون الحقيقة والمرغوب فيه أهلا وسهلا والمخالف لنظام بلادنا لا يوجد له مكان عندنا ” .

وأضاف ” هذا منهج هذه البلاد وهذا عملها ، ورجال الجوازات لهم دور مهم وأصبحوا فعلا ينظر إليهم بكل تقدير في أعمالهم وأسلوب العمل وطريقة التعامل وطريقة التواصل مع الناس التي أعتقد أنها أصبحت سهلة جدا وميسرة وهذا بلا شك لم يأتي من فراغ بل جاء من جهد وتعب وتجارب وأنتم رجال التجارب الطيبة وأنشأتم ولله الحمد منهج عمل سليم فالكل يشيد بدور الجوازات في المواسم في الحج والعمرة والزيارة وفِي التنقل وسط البلاد فأنتم دائما موجودين وأهم شي حسن التعامل، الجميع يستحق الشكر ونقدر لكم حسن تعاملكم مع الأخرين وهذه ميزه لا يتميزها أي إنسان لأنكم المرآة التي تعكس هذه البلاد من أول ما يصل القادم إلى هذه البلاد حيث أول ما يواجه هو رجل الجوازات ، فإذا كانت الأمور مرتبة ونفسيته مهيئة لاستقبالهم بالترحيب والشكر والتقدير لكل زائر يلتزم بالأنظمة وهذا مبتغانا جميعا ” .

وفي ختام الكلمة قدّم سموه شكره لرجال الجوازات على ما يقومون به من دور متمنياً لهم التوفيق كإدارة عامة وإدارة جوازات الرياض في مساعيهم للخير .

من جانبه قال مدير عام الجوزات ” الحقيقة نحن ممتنون كثيرا لهذا الاجتماع المبارك بقصر سموكم فهذا تاج تقدير لنا بالدرجة الأولى ، وثانيًا أن ما نقوم به هو واجب علينا فنحن لا ننتظر الشكر ممن نقدم لهم خدماتنا لأنه هذا الذي يجب أن نقدمه وعلينا أن نقدم عملنا على أكمل وجه ” .

وأضاف ” نؤكد على زملائنا أن نسمع الملاحظات والانتقادات حتى نتفاداها ونعالجها ، فإذا عالجناها وصلنا إن شاء الله إلى تحقيق أهداف وطموحات ولاة الأمر – حفظهم الله – ” ومثل ما أشار سموكم أن كل ما تحقق وتم لم يكن مبادرة من رجال الجوازات فقط وإنما توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي دائما يؤكد على راحة المواطن وراحة المراجع والسرعة في الإجراءات والاخلاص ، ثم متابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- وخصوصاً في استخدام التقنية والسرعة والتسهيل على المراجعين ، وأيضا حرص ومتابعة سمو وزير الداخلية وتوجيهه لنا في بعض الملاحظات وينتظر منا المبادرات والإبداعات ، وأيضاً سموكم الكريم فيما يتعلق بمنطقة الرياض بإتصالات ومتابعة لبعض الملاحظات ” .

وتابع قائلاً ” واجب علينا تحقيق طموح ولاة الأمر بسرعة الإجراءات وبحسن التعامل ، وفيما يتعلق بالتقنية تمضي قدماً حيث بدأت تتقلص أعداد المراجعين، وفيما يتعلق بأحكام السيطرة حيث تم تبصيم الوافدين والجهود جبارة ولم تكن هذه الجهود لتنجح لولا الدعم من القيادة الرشيدة سواءً الدعم المادي أو المعنوي ” .

وفي ختام كلمته عبر عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على هذا الاجتماع , متمنياً أن يكون وزملاءه عند حسن الظن بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال معالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .

