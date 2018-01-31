بالفيديو.. زعيمة الديمقراطييين متجهمة وتنظف أسنانها أثناء خطاب ترامب

واشنطن(صدى):

ظهرت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، عبوسة في مقطع فيديو، وهي تتابع أول خطاب للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن حالة الاتحاد في الكونجرس.

وبدت ” بيلوسي ” متجهمة وغير سعيدة أو مكترثة بما يقال، فيما قال الصحافي الأمريكي Ryan Saavedra أن: ” نانسي بيلوسي تلعب بأسنانها الصناعية خلال خطاب ترمب حول الاتحاد ” .