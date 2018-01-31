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بالفيديو.. زعيمة الديمقراطييين متجهمة وتنظف أسنانها أثناء خطاب ترامب

بالفيديو.. زعيمة الديمقراطييين متجهمة وتنظف أسنانها أثناء خطاب ترامب
واشنطن(صدى):

ظهرت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، عبوسة في مقطع فيديو، وهي تتابع أول خطاب للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن حالة الاتحاد في الكونجرس.

وبدت ” بيلوسي ” متجهمة وغير سعيدة أو مكترثة بما يقال، فيما قال الصحافي الأمريكي Ryan Saavedra أن: ” نانسي بيلوسي تلعب بأسنانها الصناعية خلال خطاب ترمب حول الاتحاد ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2336 ] نشر منذ 47 دقيقة

تذكرت الأيام الحلوه

[ عدد التعليقات: 2336 ] نشر منذ 47 دقيقة

تذكرت الأيام الحلوه

[ عدد التعليقات: 3591 ] نشر منذ 37 دقيقة

شكل ترمب قلبك
عليك المواجع في قلبك
ودفاتر الذكريات الجميلة
يا سيدة نانسي بيلوسي
الذكرى صدى النسيان لا ينساهـ الأوفياء
هههههههههههههههههههههههههه

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