بالفيديو.. زعيمة الديمقراطييين متجهمة وتنظف أسنانها أثناء خطاب ترامب
ظهرت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، عبوسة في مقطع فيديو، وهي تتابع أول خطاب للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن حالة الاتحاد في الكونجرس.
وبدت ” بيلوسي ” متجهمة وغير سعيدة أو مكترثة بما يقال، فيما قال الصحافي الأمريكي Ryan Saavedra أن: ” نانسي بيلوسي تلعب بأسنانها الصناعية خلال خطاب ترمب حول الاتحاد ” .
Nancy Pelosi playing with her dentures during the #SOTU as Trump calls for the nation to come together. pic.twitter.com/dAYD2PeQCh
— Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) ٣١ يناير، ٢٠١٨
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2336 ] نشر منذ 47 دقيقة
تذكرت الأيام الحلوه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2336 ] نشر منذ 47 دقيقة
تذكرت الأيام الحلوه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3591 ] نشر منذ 37 دقيقة
شكل ترمب قلبك
عليك المواجع في قلبك
ودفاتر الذكريات الجميلة
يا سيدة نانسي بيلوسي
الذكرى صدى النسيان لا ينساهـ الأوفياء
هههههههههههههههههههههههههه