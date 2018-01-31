الحوثيون يستغلون المختطفين كدروع بشرية في تعز

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، عن استخدام مليشيات الحوثي الإيرانية لأكثر من 400 مختطف ومخفي كدروع بشرية في مواجهة قوات الشرعية والجيش اليمني.

وفي هذا السياق حذرت رابطة أمهات المختطفين، من استغلال الحوثي للمختطفين بعد اقتراب المواجهات من منطقة السجون شرق تعز، مطالبة بالأفراج عنهم.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية، توسعت في انتهاكاتها خلال الفترة الماضية، ومع انهيار صفوفها بدأت في استغلال الأطفال والنساء وتجنيدهم؛ لتعويض خسائرهم أمام الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية اليمنية.