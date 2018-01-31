تخلص من آثار حب الشباب والندوب بالكاكاو

متابعات(صدى):

عادة ما يترك حبّ الشباب ندوباً تمنح البشرة لوناً داكناً. وللتخلص منها يمكن اللجوء إلى الكريمات الطبية. لكن الأفضل استخدام وصفات طبيعية مثل خلطة الكاكاو.

فهي لا تساعد على التخلص من حبّ الشباب فقط، بل من الندوب التي تنتج عنها. كما تعمل على تبييض البشرة وإعادة الإشراق إليها.

ولهذه الغاية تحتاجين إلى: ملعقة طعام من بودرة الكاكاو، ملعقتي طعام من نخالة الشوفان، 4 ملاعق طعام من الحليب السائل ورشّة من الكركم.

ويمكنك تحضير هذه الوصفة من خلال القيام بهذه الخطوات:

• إمزجي نخالة الشوفان مع الحليب جيداً.

• أضيفي بودرة الكاكاو والكركم واخلطي المكونات إلى أن تحصلي على مزيج متجانس.

• نظفي بشرة وجهك جيداً وطبقي عليها القناع لمدة 15 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر.

يمكن هذا القناع أن يجدد بشرتك وأن يحدّ من ظهور البثور والرؤوس السوداء عليها. كما أنه يقشرها ويخلصها من السموم والبقايا الضارة ويعيد إليها نضارتها.