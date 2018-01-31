بالفيديو.. بائع فول يتحول لنجم بمواقع التواصل بسبب رقصة
خطف بائع فول الأنظار إليه ، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، له وهو يرقص ويغني بسعادة كبيرة، أثناء ممارسته عمله اليومي البسيط.
وأظهر مقطع الفيديو، البائع وهو يرقص على أنغام موسيقى شعبية تونسية، ويغني فرحا بجوار عربة الفول الصغيرة، مصدر رزقه، وسط مدينة نفزة بمحافظة باجة شمال تونس، وذلك في محاولة منه لجذب الزبائن.
تونسي يبيع في الفول بسعادة كبيرة ربي يعينو <3
تونسي يبيع في الفول بسعادة كبيرة ربي يعينو <3
Posted by Tunisia FM on Monday, January 29, 2018
وطني حتى النخاع[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 دقائق
ياحليله ههههههه الله يرزقه..