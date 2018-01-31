بالفيديو.. بائع فول يتحول لنجم بمواقع التواصل بسبب رقصة

متابعات(صدى):

خطف بائع فول الأنظار إليه ، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، له وهو يرقص ويغني بسعادة كبيرة، أثناء ممارسته عمله اليومي البسيط.

وأظهر مقطع الفيديو، البائع وهو يرقص على أنغام موسيقى شعبية تونسية، ويغني فرحا بجوار عربة الفول الصغيرة، مصدر رزقه، وسط مدينة نفزة بمحافظة باجة شمال تونس، وذلك في محاولة منه لجذب الزبائن.