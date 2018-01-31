” طيران ناس ” يضيف طائرة جديدة من طراز بوينغ B767

حمود العنزي(صدى):

قام ” طيران ناس ” ، الناقل الجوي السعودي، بإضافة طائرة جديدة من طراز بوينغ B767 عريضة البدن إلى أسطول طائراته الذي وصل إلى 30 طائرة.

وتبلغ المساحة المقعدية لطائرة ” بوينغ ” B767 300 مقعد، وتنطلق من جدة والمدينة المنورة إلى بغداد عبر إضافة رحلات جديدة، لتصل إلى رحلتين يومياً؛ ابتداء من 31 يناير 2018.

ويذكر أنه بدأ ” طيران ناس ” رحلاته بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية بتاريخ 18 أكتوبر 2017، كأول ناقل جوي سعودي يصل برحلاته إلى العراق بعد انقطاع الرحلات لمدة 27 سنة.