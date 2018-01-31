الأرصاد تغرم 41 منشأة مخالفة للبيئة

نايف السالم(صدى):

غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 41 منشأة وأغلقت 5 منها مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

وشملت العقوبات على المنشآت في منطقتي مكة المكرمة، وعسير، نظراً لقيامها بمخالفة المعايير البيئية الواجب توافرها فيها.

وسجلت منطقة عسير مخالفة 30 منشأة للأنظمة طال الإغلاق 3 منها، في حين رصدت فرق التفتيش في منطقة مكة المكرمة 11 منشأة مخالفة من بينها منشأتين تم إغلاقهما، حيث قدرت الغرامات المالية على المنشآت المخالفة ابتداء من 5 آلاف ريال إلى 40 ألف ريال.

وتأتي العقوبات ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.

يُذكر أن الهيئة تستعد لاستكمال المرحلة الثانية من حملة الـ1001 منشأة للتأكد من الالتزام البيئي والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة على المنشآت بالمنطقة الشرقية، وهي المحطة الثانية للحملة لرصد الالتزام البيئي في المنشآت، بعد أن دشنت في العاصمة الرياض في شهر ديسمبر الماضي 2017م.