الإعدام والمؤبد لـ 60 شخصا بالبحرين متهمين بتشكيل جماعة إرهابية

المنامة(صدى):

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالمنامة، اليوم الأربعاء، بإعدام اثنين، وبالمؤبد على 19 شخصاً، وبالسجن 15 عاماً لـ 17 متهماً، وبالسجن 10 أخرى لـ 9 أشخاص، و5 أعوام لـ 100 شخصاً.

ووجهت المكحمة اتهامات على الستين شخصاً بتشكيل جماعة إرهابية في البلاد على خلاف أحكام القانون، والانضمام إلى الجماعات الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسحلة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية.

كما اتهمت المدانين، بالقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة، واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه.

يذكر أن المتهون مثلوا أمام المحكمة بعد تورطهم في اغتيال الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي، الضابط في الشرطة البحرينية، في منطقة البلاد القديمة.