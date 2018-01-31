إطلاق قمر صناعي روسي إلى الفضاء للبحث عن النفط

موسكو(صدى):

أعلنت وكالة الفضاء الروسية، عن قرارها بتصميم قمر اصطناعي؛ للبحث عن النفط في الفضاء، والذي من المتوقع إطلاقه عام 2025م.

وصرَّح فاليري زايتشكو، نائب مدير قسم نظم الملاحة بالوكالة، بأن هناك خطط لتطوير مجموعة أقمار اصطناعية تحت مسمى ” كوندور ” ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق 3 جديدة منهم.

ويشمل البرنامج الفيدرالي للفضاء، إطلاق قمرين من سلسلة ” كوندور ” ، عامي 2019 و2020 على التوالي، بميزانية قدرها ثلاثة مليارات روبل، على أن يهدف القمر الثالث إلى تحديث منظومة ” كوندور ” وسبر الأرض حتى عمق عشرات الأمتار بهدف التنقيب عن النفط.