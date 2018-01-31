وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين في شركة نجم للتأمين

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة نجم لخدمات التأمين، وظائف فنية وإدارية شاغرة للمواطنين من الجنسين؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الغلكتروني أن الوظائف متوفرة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، تحت مسمى:

– أخصائي تقييم الأضرار ” الرياض ” .

– محاسب- للرجال ” الرياض ” .

– رئيس الحسابات- للرجال ” الرياض ” .

– محاسب أول- للرجال ” الرياض ” .

– محلل مالي للجنسين ” الرياض ” .

– مساح أراضٍ للرجال ” المنطقة الشرقية ” .

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف منذ 29 يناير 2018، لافته إلى أنه على من يرغب للتقدم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــــا .