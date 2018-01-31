عقوبات أمريكية أكثر صرامة ضد نظام الملالي لقمع المتظاهرين ودعم الإرهاب

طهران(صدى):

أكد المختص في الشأن الإيراني محمد ناجي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع فرض عقوبات أمريكية أكثر صرامة ضد شخصيات رئيسية في النظام الإيراني جراء تدهور حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين من قبل نظام الملالي.

وأوضح ” ناجي ” أن الإدارة الأمريكية جادة في سياستها الجديدة واتخاذ إجراءات على أرض الواقع ضد النظام الإيراني، سواء فيما يخص الاتفاق النووي أو دورها في دعم الإرهاب.

كما أشار إلى أن النظام الإيراني يواجه أزمة مزمنة فشل في احتوائها، لافتًا إلى أن السياسات التي ينتجها ستخلق أزمة أكبر ربما تؤدي إلى إسقاطه.