شاب يهشم وجه فتاة حسناء لرفضها التحرش بها

ستوكهولم(صدى):

تعرضت فتاة سويدية حسناء تٌدعى ” صوفي ، 19 عاماً ” لاعتداء وحشي من قبل أحد الشباب الذي حاول التحرش بها داخل مقهى فدفعته بعيداً عنها فانتقم منها بطريقة بشعة .

وكان حاول الشاب التحرش بصوفي ومحاولة لمسها داخل المقهى ، فصرخت في وجهه ودفعته بعيداً عنها ، فما كان من الشاب إلا قام بلكمها على وجهها في الحال وهشم زجاجة شارب كانت بيده عليها ، تاركاً الفتاة المسكينة مدماة الوجه، مهشمة الرأس، يسيل الدم على وجنتيها، بل يغطي كل وجهها الفاتن.

وفي تصريح لإحدى الصحف المحلية، قالت صوفي إنها كانت ترقص في تلك الحانة، حين فوجئت برجل يضع يده بين رجليها، فدفعته عنها، إلا أن المتحرش شعر بالإهانة على ما يبدو، ولكمها ، وعلى الرغم من ألمها، لم ترد تصعيد الوضع أكثر، فهمت إلى المغادرة بصحبة صديقة كانت ترافقها، إلا أن الرجل لحق بهما وهشم رأسها بزجاجة كان يحملها.