بالفيديو.. وزارة ” التجارة ” تضبط مستودع لسلع كهربائية مغشوشة

علي القحطاني (صدى):

داهمت وزارة التجارة والاستثمار مستودعاً مخبئاً بإحدى الشقق السكنية، حيث وجدت به عدد كبير من السلع الكهربائية و الإلكترونية المغشوشة.

حيث رصد تقرير تليفزيوني لبرنامج “ما لم ترَ” ، آلية عمل مراقبي وزارة التجارة لرصد المخالفين الذين يخبئون مستودعاتهم التي تضم سلعاً مغشوشة بشقق سكنية.

وفي السياق ذاته، أوضح ” صالح العنزي ” ، رئيس الفرقة الميدانية لوزارة التجارة والاستثمار، أن المتورطين في تخزين تلك السلع يظنون أن دوام موظفي التجارة ينتهي الساعة 10 ليلاً، حيث يبدأون في إخراج السلع في حدود الساعة الثالثة فجراً.

رئيس الفريق الميداني بوزارة التجارة يكشف آلية عملهم لمراقبة المواقع المشبوهة #سلع_تقتلك#مالم_تر pic.twitter.com/mwhFKNYMEF — مالم ترَ (@malamtaraTv) January 30, 2018